Гедза дома: почему японские пельмени покоряют русские кухни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гедза — это японские пельмени, которые давно завоевали сердца азиатских гурманов, но в России по-прежнему остаются редкостью на домашнем столе. А зря: приготовить их проще, чем кажется, а результат — хрустящая корочка снаружи и сочная начинка внутри — удивит даже тех, кто привык к классике.

Главная изюминка этого рецепта — добавление в фарш мисо-пасты и капли кунжутного масла холодного отжима. Именно этот тандем дает глубину вкуса, которую сложно объяснить, но невозможно забыть.

Для теста понадобятся пшеничная мука (200 г), крутой кипяток (110 мл) и щепотка соли.

Для начинки: свинина средней жирности (250 г), белокочанная капуста (150 г), зеленый лук (30 г), тертый имбирь свежий (1 ч. л.), белая мисо-паста (1 ст. л.), темное кунжутное масло холодного отжима (1 ч. л.), соевый соус (1 ст. л.) и чеснок (2 зубчика).

Муку залить кипятком и быстро замесить тесто — оно должно стать эластичным и не липнуть. Дать отдохнуть 20 минут под полотенцем. Капусту мелко нарубить, посолить, отжать лишнюю влагу — этот шаг делает пельмени сочными, но не водянистыми. Смешать все ингредиенты для начинки. Тесто раскатать тонко, вырезать кружки диаметром 8 см, положить начинку и защипнуть край «гармошкой».

Обжарить гедза на среднем огне с маслом до золотистой корочки снизу (2–3 минуты), затем влить 4 ст. л. воды и накрыть крышкой на 5 минут — это и есть классика метода «яки-гедза». Подавать с соусом из соевого соуса, рисового уксуса и острого масла чили.

Попробуйте — и обычные пельмени на время отойдут на второй план.

  • Калорийность на 100 г: 195 ккал.

  • БЖУ: 9,8/8,4/20,6.

Ранее мы делились с вами рецептом омлета по-итальянски — с нежным сыром и кабачком.

Валентина Еремеева
