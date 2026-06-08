Овощной кугель: смешиваю кабачки с картошкой и яйцами — 30 минут в духовке и подаю на ужин. Без жарки и возни

Овощной кугель: смешиваю кабачки с картошкой и яйцами — 30 минут в духовке и подаю на ужин. Без жарки и возни

Овощной кугель — это нежная, сочная и ароматная запеканка из кабачков, картофеля и моркови, которая станет отличной альтернативой тяжелым мясным блюдам.

Благодаря панировочным сухарям и яйцам кугель получается плотным, сытным, с золотистой хрустящей корочкой, а внутри — мягким.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, 2 яйца, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец.

Рецепт: кабачки, картофель и морковь натрите на крупной терке, слегка отожмите лишний сок. Лук мелко нарежьте, чеснок выдавите, петрушку порубите. В большой миске смешайте все овощи, добавьте яйца, сухари, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Форму для запекания смажьте маслом, выложите овощную смесь и разровняйте. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кугель по этому рецепту. Блюдо оказалось идеальным для легкого обеда или ужина. Совет: добавьте перед выпеканием в смесь немного тертого сыра — он придаст пикантность и сделает кугель более нежным.

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