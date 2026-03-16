Взбиваем яйца со сметаной и заливаем цветную капусту: простая запеканка

Цветная капуста в этом рецепте раскрывается с новой стороны. Запеканка получается настолько нежной, что буквально тает во рту. Отличный вариант для ужина или обеда.

Разберите небольшой кочан цветной капусты на соцветия. Отварите их в подсоленной кипящей воде ровно 5 минут. Не переваривайте, капуста должна оставаться чуть упругой. Слейте воду, откиньте на дуршлаг.

Пока капуста остывает, займитесь заливкой. В глубокую миску разбейте три яйца, добавьте 200 г сметаны жирностью 20%, чайную ложку соли, щепотку черного перца и мускатного ореха. Взбейте венчиком до однородности.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите соцветия капусты ровным слоем. Залейте яично-сметанной смесью. Сверху присыпьте 50 г тертого сыра, если не поститесь и хотите корочку. Отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Запеканка должна схватиться и подрумяниться по краям. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

Совет: для более сытного варианта добавьте в заливку обжаренный бекон или ветчину.

