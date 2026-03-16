16 марта 2026 в 12:20

Взбиваем яйца со сметаной и заливаем цветную капусту: простая запеканка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Цветная капуста в этом рецепте раскрывается с новой стороны. Запеканка получается настолько нежной, что буквально тает во рту. Отличный вариант для ужина или обеда.

Разберите небольшой кочан цветной капусты на соцветия. Отварите их в подсоленной кипящей воде ровно 5 минут. Не переваривайте, капуста должна оставаться чуть упругой. Слейте воду, откиньте на дуршлаг.

Пока капуста остывает, займитесь заливкой. В глубокую миску разбейте три яйца, добавьте 200 г сметаны жирностью 20%, чайную ложку соли, щепотку черного перца и мускатного ореха. Взбейте венчиком до однородности.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите соцветия капусты ровным слоем. Залейте яично-сметанной смесью. Сверху присыпьте 50 г тертого сыра, если не поститесь и хотите корочку. Отправляйте в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Запеканка должна схватиться и подрумяниться по краям. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

  • Совет: для более сытного варианта добавьте в заливку обжаренный бекон или ветчину.

Зразы-пятиминутки с жидким центром: впечатлите домашних этой быстрой закуской.

Этот супчик из цветной капусты с сыром просят готовить снова и снова. Просят по 2 тарелки, до того вкусен
Этот супчик из цветной капусты с сыром просят готовить снова и снова. Просят по 2 тарелки, до того вкусен
Заливаю цветную капусту сливками с яйцом и посыпаю сыром — запеканка получается нежной, как суфле. Пальчики оближешь
Заливаю цветную капусту сливками с яйцом и посыпаю сыром — запеканка получается нежной, как суфле. Пальчики оближешь
Лобио по-грузински — главный хит поста: пальчики оближешь! Простой рецепт
Лобио по-грузински — главный хит поста: пальчики оближешь! Простой рецепт
Смешайте в одной сковороде капусту, бекон и булгур — обалденное рагу, так вы точно не готовили
Смешайте в одной сковороде капусту, бекон и булгур — обалденное рагу, так вы точно не готовили
Та самая запеканка из детства: готовим ностальгический десерт
Та самая запеканка из детства: готовим ностальгический десерт
Анастасия Фомина
А. Фомина
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

