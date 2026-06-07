ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 14:09

Варю кг картошки и собираю «Пастуший пирог» — сытная запеканка с фаршем и овощами. Вкусный способ накормить семью сытно и без заморочек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это отличный рецепт для тех дней, когда нужно приготовить один большой ужин на всю семью и не стоять у плиты весь вечер. Самые простые продукты превращаются в полноценное блюдо, где уже есть и гарнир, и мясо, и овощи.

Под румяной сырной корочкой скрывается сочная мясная начинка с овощами, а сверху и снизу ее обнимает нежное картофельное пюре. Запеканка получается настолько сытной, что одного кусочка вполне хватает для полноценного ужина. А на следующий день она становится даже вкуснее.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг, фарш мясной — 700 г, лук репчатый — 200 г, перец болгарский — 150 г, сыр твердый — 200 г, сливочное масло — 20 г, соль — 10 г, черный перец — 3 г, специи для мяса — 5 г.

Как готовить

Картофель отварите до готовности в подсоленной воде и разомните в пюре. Лук нарежьте полукольцами, перец — небольшими кубиками. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте перец и готовьте еще несколько минут.

Затем выложите фарш, посолите, поперчите, добавьте специи и обжаривайте до готовности. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите половину картофельного пюре и разровняйте.

Сверху распределите мясную начинку, посыпьте половиной натертого сыра. Затем выложите оставшееся пюре и завершите слой оставшимся сыром. Запекайте при 180 градусах около 20 минут до появления аппетитной золотистой корочки.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру картошку и фарш: делаю запеканку «Монетки» — уложил, чередуя, — и в духовку. Никаких брызг и жира от котлет
Общество
Беру картошку и фарш: делаю запеканку «Монетки» — уложил, чередуя, — и в духовку. Никаких брызг и жира от котлет
Первый раз я вялил утку почти наугад — и результат взорвал мозг. Теперь это мой коронный рецепт
Общество
Первый раз я вялил утку почти наугад — и результат взорвал мозг. Теперь это мой коронный рецепт
Духовка все сделает за вас: 3 рецепта сытной запеканки на скорую руку
Семья и жизнь
Духовка все сделает за вас: 3 рецепта сытной запеканки на скорую руку
Чуть кефира, сыр и яйца: лепешки сырные в духовке — к супу, чаю и завтраку. Сытные, ароматные и очень вкусные
Общество
Чуть кефира, сыр и яйца: лепешки сырные в духовке — к супу, чаю и завтраку. Сытные, ароматные и очень вкусные
Три легких салата с крабовыми палочками — готовятся за 15 минут
Семья и жизнь
Три легких салата с крабовыми палочками — готовятся за 15 минут
запеканка
мясо
картофель
сыр
овощи
ужин
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Абсолютная утка»: артист Гармаш не сдержался из-за слухов о здоровье
«Нам это удалось»: Стубб позитивно оценил решение проблемы Гренландии
Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в российском регионе
Мужчина избил возлюбленную до потери сознания и начал прыгать на ее голове
В Европе внезапно отложили июньский визит Зеленского
Сотни машин застряли на границе с Россией
Ультраправые радикалы из группировки Civitas напали на мэра округа Парижа
В Дагестане накрыли похищавшую энергию майнинг-ферму
Крупный пожар вспыхнул на северо-западе Москвы
Пьяный подросток устроил ДТП под Свердловском
«Должны быть»: Стубб сделал заявление об отношениях с Россией
Создатели ChatGPT рассказали, чем удивят пользователей к концу года
Уход из «Суперстар», панические атаки, признание в измене: как живет Лолита
Крупнейшая за семь лет вспышка инфекционного заболевания накрыла США
В Армении задержали троих оппозиционеров из партии Карапетяна
Еще одна партия пожаловалась на нарушения при выборах в Армении
В Энергодаре раскрыли последствия нового удара ВСУ
Врач ответил, как спастись от солнечного удара и ожогов в жару
Россиянка с раздробленными руками более суток ждет операцию в Израиле
На Украине объяснили страх Зеленского перед завершением конфликта
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.