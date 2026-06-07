Варю кг картошки и собираю «Пастуший пирог» — сытная запеканка с фаршем и овощами. Вкусный способ накормить семью сытно и без заморочек

Варю кг картошки и собираю «Пастуший пирог» — сытная запеканка с фаршем и овощами. Вкусный способ накормить семью сытно и без заморочек

Это отличный рецепт для тех дней, когда нужно приготовить один большой ужин на всю семью и не стоять у плиты весь вечер. Самые простые продукты превращаются в полноценное блюдо, где уже есть и гарнир, и мясо, и овощи.

Под румяной сырной корочкой скрывается сочная мясная начинка с овощами, а сверху и снизу ее обнимает нежное картофельное пюре. Запеканка получается настолько сытной, что одного кусочка вполне хватает для полноценного ужина. А на следующий день она становится даже вкуснее.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг, фарш мясной — 700 г, лук репчатый — 200 г, перец болгарский — 150 г, сыр твердый — 200 г, сливочное масло — 20 г, соль — 10 г, черный перец — 3 г, специи для мяса — 5 г.

Как готовить

Картофель отварите до готовности в подсоленной воде и разомните в пюре. Лук нарежьте полукольцами, перец — небольшими кубиками. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте перец и готовьте еще несколько минут.

Затем выложите фарш, посолите, поперчите, добавьте специи и обжаривайте до готовности. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите половину картофельного пюре и разровняйте.

Сверху распределите мясную начинку, посыпьте половиной натертого сыра. Затем выложите оставшееся пюре и завершите слой оставшимся сыром. Запекайте при 180 градусах около 20 минут до появления аппетитной золотистой корочки.