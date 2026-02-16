В пост не голодаю и не сижу без сладкого, объедаюсь домашней выпечкой: галета — чудо-вкуснятина

В Великий пост не голодаю и не сижу без сладкого, объедаюсь домашней выпечкой! Регулярно пеку галету с грушами — это чудо-вкуснятина готовится без яиц, молока и сливочного масла.

Для приготовления понадобится: для теста — 1 стакан муки (около 150 г), 70 мл растительного масла, 70 мл воды, 1 ст. л. крахмала, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли; для начинки — 2-3 спелые груши, 2-3 ст. л. сахара, 1 ст. л. крахмала.

В сотейнике смешайте воду и масло, доведите до кипения и сразу снимите с огня. В миске смешайте муку, крахмал, разрыхлитель и соль. Влейте горячую масляную смесь в сухие ингредиенты и перемешайте лопаткой до образования кома. Дайте тесту остыть до теплого состояния, затем соберите его в шар руками и оставьте отдыхать при комнатной температуре на 20–30 минут. Разогрейте духовку до 180 °C. Груши нарежьте тонкими дольками. Тесто раскатайте между двумя листами пергамента в круг толщиной около 4-5 мм. Посыпьте центр теста крахмалом, оставляя свободные края в 3-4 см. Сверху выложите дольки груш веером или по кругу. Загните края теста на начинку, формируя бортики. Посыпьте груши и края теста сахаром. Выпекайте 30–40 минут до золотистого цвета теста.

