Галета с персиками на творожном тесте: самый вкусный осенний десерт! Это самый уютный и простой десерт, который всегда выручает. Нежное творожное тесто и сочная персиковая начинка с миндалем создают идеальное сочетание хрустящего и нежного.

Ингредиенты

Мука — 180 г

Масло сливочное — 90 г

Творог — 100 г

Сахар — 40 г

Соль — щепотка

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Сахар ванильный — 1 ч. л.

Вода ледяная — 3 ст. л.

Персики — 400 г

Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Миндальные лепестки — для украшения

Приготовление

Смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель и ванильный сахар. Добавьте холодное сливочное масло и творог, перетрите в крошку. Влейте ледяную воду и быстро замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Персики нарежьте, смешайте с крахмалом и сахаром. Раскатайте тесто в круг, выложите начинку в центр, заверните края. Смажьте края желтком, посыпьте миндалем. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C. Подавайте с ванильным мороженым.

