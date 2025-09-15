Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 17:00

Галета с персиками на творожном тесте: самый вкусный осенний десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Галета с персиками на творожном тесте: самый вкусный осенний десерт! Это самый уютный и простой десерт, который всегда выручает. Нежное творожное тесто и сочная персиковая начинка с миндалем создают идеальное сочетание хрустящего и нежного.

Ингредиенты

  • Мука — 180 г
  • Масло сливочное — 90 г
  • Творог — 100 г
  • Сахар — 40 г
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Сахар ванильный — 1 ч. л.
  • Вода ледяная — 3 ст. л.
  • Персики — 400 г
  • Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
  • Миндальные лепестки — для украшения

Приготовление

  1. Смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель и ванильный сахар. Добавьте холодное сливочное масло и творог, перетрите в крошку. Влейте ледяную воду и быстро замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут.
  2. Персики нарежьте, смешайте с крахмалом и сахаром. Раскатайте тесто в круг, выложите начинку в центр, заверните края. Смажьте края желтком, посыпьте миндалем. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C. Подавайте с ванильным мороженым.

Ранее мы готовили цветаевский яблочный пирог с заливкой. Успейте испечь в сезон яблок!

галета
творог
персики
простой рецепт
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
