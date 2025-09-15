Галета с персиками на творожном тесте: самый вкусный осенний десерт! Это самый уютный и простой десерт, который всегда выручает. Нежное творожное тесто и сочная персиковая начинка с миндалем создают идеальное сочетание хрустящего и нежного.
Ингредиенты
- Мука — 180 г
- Масло сливочное — 90 г
- Творог — 100 г
- Сахар — 40 г
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Сахар ванильный — 1 ч. л.
- Вода ледяная — 3 ст. л.
- Персики — 400 г
- Крахмал кукурузный — 1 ст. л.
- Миндальные лепестки — для украшения
Приготовление
- Смешайте муку, сахар, соль, разрыхлитель и ванильный сахар. Добавьте холодное сливочное масло и творог, перетрите в крошку. Влейте ледяную воду и быстро замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут.
- Персики нарежьте, смешайте с крахмалом и сахаром. Раскатайте тесто в круг, выложите начинку в центр, заверните края. Смажьте края желтком, посыпьте миндалем. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C. Подавайте с ванильным мороженым.
Ранее мы готовили цветаевский яблочный пирог с заливкой. Успейте испечь в сезон яблок!