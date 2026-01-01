Аэропорт Сочи временно ограничил работу

Аэропорт города Сочи в Краснодарском крае ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, почти 43 тыс. жителей региона также остались без света. Это связано с непогодой. Специалисты работали всю новогоднюю ночь и до сих пор продолжают устранять последствия снегопада.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары. Кроме того, аналогичные меры приняли в аэропорту Краснодара. Как уточнил Кореняко, это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропорту Самары наблюдалась задержка 13 рейсов. В воздушной гавани действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов.