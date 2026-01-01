Новый год — 2026
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт Краснодара Аэропорт Краснодара Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Меры были приняты для обеспечения безопасности.

В международном аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты. Запрет был введен также в целях обеспечения безопасности воздушного движения.

До этого авиакомпания «Уральские авиалинии» опровергла слухи о «самолете-призраке» с пассажирами в Стамбуле. Как отметили представители компании, рейс в Екатеринбург действительно перенесли на сутки из-за плохой погоды, однако все пассажиры получили необходимую помощь и услуги.

