В одном крупном российском аэропорту сняли запрет на полеты Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В международном аэропорту Саратова сняли запрет на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения для воздушных судов вводили для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее около 200 российских туристов столкнулись с многочасовой задержкой вылета из Египта в аэропорту Шарм-эш-Шейха и устроили акцию протеста. Причиной стала поломка самолета авиакомпании AlMasria. Пассажиры не получали никакой информации на протяжении 12 часов. Терпение туристов лопнуло, когда их начали перемещать по разным гейтам, где не хватало места.

До этого стало известно, что рейс из Санкт-Петербурга в Калининград уже третий раз не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за непогоды и вернулся в Пулково. Время вылета переносили девять раз, люди провели несколько ночей в аэропорту, а гостиницу им предоставили только после скандала.