Российские туристы взяли в осаду аэропорт Шарм-эш-Шейха

Около 200 российских туристов столкнулись с многочасовой задержкой вылета из Египта в аэропорту Шарм-эш-Шейха и устроили акцию протеста, сообщил Telegram-канал Baza. Причиной стала поломка самолета авиакомпании AlMasria. Пассажиры утверждают, что на протяжении 12 часов их держали в неведении, постоянно перенося время рейса, при этом представители перевозчика ни разу не вышли к людям для разъяснений.

Терпение туристов иссякло, когда их начали перемещать по разным гейтам, где не хватало места. Для привлечения внимания пассажиры пошли на акцию протеста, заблокировав соседние выходы на посадку, чтобы воспрепятствовать вылету других рейсов. В результате протест сработал: туристам предоставили воду и еду, и спустя два часа они смогли вылететь домой.

Общая задержка рейса составила 14 часов. Однако пассажиры не смогут добиться компенсации, поскольку, по их словам, в аэропорту им отказались ставить соответствующую отметку на посадочных талонах, подтверждающую факт задержки. Авиакомпания официальных комментариев по инциденту не предоставила.

Ранее российские туристы, оплатившие туры в Венесуэлу, были вынужденно перенаправлены туроператором «Пегас туристик» на Кубу из-за опасений перед возможными ударами США. Замена, произошедшая за несколько часов до вылета, вызвала массовое недовольство.