Россиянку взяли в «заложники» в больнице Шарм-эш-Шейха

Египетская больница удерживает россиянку из-за спора со страховой

Туристку из Челябинска удерживают в больнице в Шарм-эш-Шейхе из-за отказа страховой компании покрывать полную стоимость медицинской помощи, сообщил Telegram-канал Mash. У 68-летней пенсионерки забрали паспорт из-за неоплаченного лечения в $7 тысяч (555 тысяч рублей).

Пациентка отдыхала в Египте вместе с мужем, где ее экстренно госпитализировали с кишечной непроходимостью и прооперировали. Изначально страховщик подтвердил оплату лечения и дополнительных обследований, в том числе на онкологию, однако за день до вылета домой отказался выполнять обязательства.

Клиника выставила счет на $7 тыс., из которых страховая согласилась оплатить только $1 тыс. (79 тыс. рублей), сославшись на обострение хронического заболевания. Родственники утверждают, что прежде у нее подобных проблем не было.

В российском консульстве семье сообщили, что вопрос должен решать туроператор, однако там ответственность возложили на страховую компанию. Пока ситуация не урегулирована, женщина остается в больнице.

