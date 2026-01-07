Часть больниц во Львове и весь городской электротранспорт остались без электричества, сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале, назвав ситуацию нонсенсом. По его словам, это произошло из-за изменений в определении критической инфраструктуры правительством Украины, из-за чего медоборудование и трамваи теперь подпадают под общие графики веерных отключений.

Это нонсенс! — написал градоначальник.

Ранее энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что город Славутич на севере Украины находится без электроснабжения уже в течение двух суток. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы.

Кроме того, информированные источники, знакомые с обстановкой в энергетике, сообщили, что Киев и значительная территория Украины находятся на грани полного обесточивания. По их данным, риски таких масштабных отключений увеличиваются из-за повреждений объектов инфраструктуры.

Также военный эксперт Виталий Киселев заявил, что украинская энергосистема рискует полностью остановиться в ближайшие месяцы после точечных ударов по ней российских войск. Он также отметил, что возникающие перебои с электричеством отразятся на логистике ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.