Украинец зарезал сотрудника ТЦК, спасаясь от фронта Житель Львова смертельно ранил сотрудника ТЦК во время проверки документов

Во Львове сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) убили во время проверки документов, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на прокуратуру. Нападавший, 30-летний житель города, нанес военному ножевое ранение, применил газовый баллончик и скрылся с места происшествия.

Пострадавший военком, который, как утверждает прокуратура, являлся ветераном так называемой АТО, был доставлен в больницу с критическим ранением артерии бедра и позже скончался. Подозреваемого в нападении задержали правоохранительные органы.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования не имеют законного права проверять документы у граждан. По его словам, такое полномочие принадлежит исключительно органам правопорядка.

Кроме того, в Херсонской области сотрудники ТЦК, преследуя на автомобиле мужчину с ребенком на велосипеде, совершили наезд, приведший к его гибели. По предварительным данным, это произошло при попытке задержания.