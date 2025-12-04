Украинец зарезал сотрудника ТЦК, спасаясь от фронта

Во Львове сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) убили во время проверки документов, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на прокуратуру. Нападавший, 30-летний житель города, нанес военному ножевое ранение, применил газовый баллончик и скрылся с места происшествия.
Пострадавший военком, который, как утверждает прокуратура, являлся ветераном так называемой АТО, был доставлен в больницу с критическим ранением артерии бедра и позже скончался. Подозреваемого в нападении задержали правоохранительные органы.
Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования не имеют законного права проверять документы у граждан. По его словам, такое полномочие принадлежит исключительно органам правопорядка.
Кроме того, в Херсонской области сотрудники ТЦК, преследуя на автомобиле мужчину с ребенком на велосипеде, совершили наезд, приведший к его гибели. По предварительным данным, это произошло при попытке задержания.