В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом

Генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой беречь свое здоровье, сообщает РИА Новости. В ходе церемонии вручения госнаград он пообещал, что медики готовы сделать все возможное, чтобы 60 лет стали серединой жизненного пути.

Вы, Владимир Владимирович, пожалуйста, берегите свое здоровье. Ваше здоровье — это не только ваше здоровье, это здоровье нашей страны, потому что вы лидер, президент, определяющий нашу Россию <…>. Мы, медики, будем делать все, чтобы 60 лет было не началом пенсионного возраста, как совсем недавно, а серединой жизненного пути, причем активного и долгого, — сказал Карпов.

Ранее сообщалось, что Путин подарил 11-летней девочке из Красноярского края щенка. Новогодний подарок школьнице передал глава округа Роман Куйчик. Бежевого мопса назвали Голди. Мария пообещала заботиться о питомце, выгуливать его и дрессировать и поблагодарила Путина за то, что он исполнил давнюю мечту.

До этого Путин пожелал министрам силовых ведомств и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной почаще бывать на заседаниях правительства в новом году. Так он отреагировал на их присутствие на заключительной в 2025 году встрече кабмина РФ.