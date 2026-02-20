Раскрыты планы Путина на День защитника Отечества Путин вручит госнаграды в День защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин вручит госнаграды в День защитника Отечества, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Глава государства также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и проведет несколько встреч, передает РИА Новости.

У Путина это не будет выходным днем. Там есть и протокольные мероприятия. Он традиционно возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата, будет вручение госнаград и еще ряд встреч запланирован, — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что Путин и президенты Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали позиции по темам заседания Высшего госсовета, которое пройдет на следующей неделе в Москве. Лидеры также обсудили отношения стран.

Ранее Путин на переговорах с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной назвал страну одним из ключевых партнеров России на Африканском континенте. Он отметил, что отношения между странами, дипломатические связи которых насчитывают более полувека, всегда оставались ровными и сейчас вышли на новый уровень.