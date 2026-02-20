Путин и Лукашенко сверили часы на фоне заседания Высшего госсовета

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали позиции по темам заседания Высшего Госсовета, которое пройдет на следующей неделе в Москве, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики. Лидеры также обсудили отношения стран.

Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет, — отметили в пресс-службе Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что существование республики невозможно представить без партнерства с Москвой и Пекином. Глава государства подчеркнул, что западные государства «закрыли двери» перед страной.

Лукашенко до этого отметил, что нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга. По его словам, обстоятельства так сложились, что стороны воедино связаны на долгие десятилетия и века. Президент подчеркнул, что Минск всегда был ориентирован на Москву.