Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 10:46

Путин и Лукашенко сверили часы на фоне заседания Высшего госсовета

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого согласовали позиции по темам заседания Высшего Госсовета, которое пройдет на следующей неделе в Москве, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу главы республики. Лидеры также обсудили отношения стран.

Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по повестке дня предстоящего мероприятия и наиболее актуальным темам, которые предстоит обсудить как в широком кругу, так и тет-а-тет, — отметили в пресс-службе Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что существование республики невозможно представить без партнерства с Москвой и Пекином. Глава государства подчеркнул, что западные государства «закрыли двери» перед страной.

Лукашенко до этого отметил, что нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию и Россию друг от друга. По его словам, обстоятельства так сложились, что стороны воедино связаны на долгие десятилетия и века. Президент подчеркнул, что Минск всегда был ориентирован на Москву.

Александр Лукашенко
Владимир Путин
Белоруссия
переговоры
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский вундеркинд покорил европейцев на престижном музыкальном конкурсе
Генерал ответил, почему таинственный самолет США смог пересечь границу РФ
Россиянам раскрыли, зачем нужен новый ГОСТ на бананы
Посетителя ресторана уличили в подкидывании волос из подмышек в еду
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.