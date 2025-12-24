Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 17:48

Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену

Для обвиняемой в госизмене жительницы Люберец запросили 18 лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Гособвинение запросило для обвиняемой в госизмене Евгении Конфоркиной 18 лет тюрьмы, сообщает ТАСС. Прокурор настаивает на признании женщины виновной в государственной измене и участии в террористической организации. Следствие установило, что жительница Люберец снимала на фото военные объекты в интересах легиона «Свобода России» (ЛСР, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Прошу признать Конфоркину виновной. <…> Назначить ей наказание в виде 18 лет лишения свободы и штраф в 300 тыс. рублей, — заявила гособвинитель.

По версии следствия, подсудимая сама вышла на связь с представителями украинской организации в начале 2023 года. В качестве «вступительного испытания» Конфоркина записала видеообращение, в котором пообещала выполнять любые приказы. Кураторы обещали ей помочь нелегально перейти границу с Украиной и даже разрешили взять с собой собаку. Однако вместо билета в одну сторону женщина получала лишь новые задания. В частности, она проводила скрытую фотосъемку стратегически важных объектов, включая Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.

Пока женщина собирала данные об оборонных предприятиях, кураторы постоянно откладывали ее переезд под разными предлогами. В итоге деятельность Конфоркиной пресекли российские спецслужбы, и в октябре 2024 года женщину взяли под стражу. Суд должен огласить окончательный приговор в ближайшее время.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, который оказался виновным в государственной измене. Мужчина согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины и предоставлял услуги по разведке прибрежных зон Черного моря. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Украина
шпионаж
госизмена
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСИН опровергла слухи о проблемах с посылками в колонии Блиновской
В США предложили решить проблему энергодефицита с помощью кораблей
Путин принял решение по почетным званиям жителей ДНР и ЛНР
Генерал ответил, когда у Украины может закончиться вооружение
Уходящий год поставил рекорд по числу магнитных бурь
США рассекретили полные стенограммы личных бесед Путина с Бушем-младшим
На прощании с Лобоцким запретили любую съемку
Спецпредставитель Путина высказался о возвращении России к системе SWIFT
Американец оплачивал заказ в McDonald’s и погиб
Мощные снегопады обрушатся на Москву и Подмосковье
Ученики стали «мужьями»: почему учительница английского оказалась в СИЗО
Обвиняемую в разврате со школьниками учительницу отпустили домой
«Алкоголизм — интимное дело»: продюсер Дзюник о «Звездах под капельницей»
Синоптик раскрыл, когда на Москву обрушится мощный снегопад
Уклонисты бегут из Украины в Румынию и массово умирают
Врач посоветовал пациентам с больным сердцем один «вредный» продукт
Зеленский потерял покой после размещения «Орешника» в Белоруссии
Захарова поблагодарила родителей за любовь к Родине
Собака лишилась хвоста после посещения грумера
Банк России назначил нового гендиректора АСВ
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.