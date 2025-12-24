Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену

Гособвинение запросило для обвиняемой в госизмене Евгении Конфоркиной 18 лет тюрьмы, сообщает ТАСС. Прокурор настаивает на признании женщины виновной в государственной измене и участии в террористической организации. Следствие установило, что жительница Люберец снимала на фото военные объекты в интересах легиона «Свобода России» (ЛСР, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Прошу признать Конфоркину виновной. <…> Назначить ей наказание в виде 18 лет лишения свободы и штраф в 300 тыс. рублей, — заявила гособвинитель.

По версии следствия, подсудимая сама вышла на связь с представителями украинской организации в начале 2023 года. В качестве «вступительного испытания» Конфоркина записала видеообращение, в котором пообещала выполнять любые приказы. Кураторы обещали ей помочь нелегально перейти границу с Украиной и даже разрешили взять с собой собаку. Однако вместо билета в одну сторону женщина получала лишь новые задания. В частности, она проводила скрытую фотосъемку стратегически важных объектов, включая Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.

Пока женщина собирала данные об оборонных предприятиях, кураторы постоянно откладывали ее переезд под разными предлогами. В итоге деятельность Конфоркиной пресекли российские спецслужбы, и в октябре 2024 года женщину взяли под стражу. Суд должен огласить окончательный приговор в ближайшее время.

Ранее Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Сочи, который оказался виновным в государственной измене. Мужчина согласился на сотрудничество со Службой безопасности Украины и предоставлял услуги по разведке прибрежных зон Черного моря. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.