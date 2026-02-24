Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 23:40

Глава СКР взялся за дело о подрыве авто ДПС в Москве

Бастрыкину доложат о расследовании подрыва авто ДПС в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования подрыва автомобиля ДПС возле Савеловского вокзала в Москве, сообщили в пресс-службе СКР. Расследование взято под особый контроль руководства СК.

В ведомстве отметили, что к выяснению обстоятельств происшествия также привлекли экспертов и криминалистов центрального аппарата. Специалисты уже работают на месте инцидента.

До этого в МВД России сообщили, что при взрыве у Савеловского вокзала в столице погиб сотрудник ГАИ, а его коллега с ранениями был доставлен в больницу. Неизвестный подошел к патрульной машине, в которой находились инспекторы, после чего в действие было приведено взрывное устройство.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что самодельное взрывное устройство, сработавшее у Савеловского вокзала в Москве, привели в действие дистанционно. Российский лидер допустил, что теракт стал следствием вербовки через Сеть.

Кроме того, Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смерти оперного певца Евгения Кунгурова. Соответствующее поручение получил руководитель столичного главка Дмитрий Беляев.

