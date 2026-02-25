Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 00:38

Самолет судного дня США приземлился в Вашингтоне перед обращением Трампа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Так называемый самолет судного дня США Boeing E-4B Nightwatch прибыл к Вашингтону за несколько часов до обращения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к Конгрессу, следует из данных портала Flightradar24. Борт вылетел с базы Барксдейл в Луизиане и через 3,5 часа прибыл на авиабазу Эндрюс.

E-4B Nightwatch является воздушным командным пунктом для высшего военно-политического руководства США. Самолет предназначен для использования в кризисных ситуациях, включая ядерную войну.

До этого Трамп анонсировал введение ввозных пошлин в размере 10% для всех стран мира. Он добавил, что тарифы начнут действовать в ближайшее время. В Белом доме уточнили, что распоряжение вступит в силу 25 февраля и будет действовать на протяжении 150 дней.

Ранее американский лидер задремал на первом заседании Совета мира, который самолично и организовал для урегулирования конфликта в секторе Газа и других глобальных проблем. Встреча состоялась в четверг, 19 февраля, в Вашингтоне.

Кроме того, политолог Малек Дудаков пришел к выводу, что Совет мира утратит свое влияние без участия России. Он также констатировал, что в организации в основном присутствуют те страны, где у власти протрамповские силы, будь то Венгрия, Аргентина, Израиль либо государства, которым очень выгодно вести торговые отношения и заключать сделки с администрацией Трампа.

США
самолеты
Вашингтон
Дональд Трамп
