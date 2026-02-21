Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 04:09

Трамп подписал указ о введении новых пошлин для всех стран мира

Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт для всех стран в размере 10%

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп анонсировал в социальной сети Truth Social введение ввозных пошлин в размере 10% для всех стран мира. Он добавил, что тарифы начнут действовать в самое ближайшее время. В Белом доме уточнили, что распоряжение вступит в силу 25 февраля и будет действовать на протяжении 150 дней.

Я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно, — написал Трамп.

Ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому Трамп превысил свои возможности, вводя импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. В судебном акте подчеркивается, что этот нормативный документ не предоставляет президенту таких прав, поскольку, согласно конституции, исключительная прерогатива устанавливать тарифы принадлежит конгрессу.

Позже Трамп раскритиковал это постановление. Глава Белого дома крайне негативно оценил вердикт высшей судебной инстанции, назвав это решение позорным. Однако он подчеркнул, что у него готов альтернативный план по защите экономических интересов страны.

Дональд Трамп
США
пошлины
импорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые правила обучения на водительские права вступят в силу в России
«Приближается»: дипломат заявил о возможном завершении конфликта на Украине
Установлены личности восьми погибших на Байкале
Россиянам перечислили условия досрочного выхода на пенсию
Собственный бренд, измены Агутина, слова об СВО: как живет Анжелика Варум
Трамп подписал указ о введении новых пошлин для всех стран мира
Степашин раскрыл условие проведения выборов на Украине
Срыв концерта, злость на Долину, личная жизнь: где сейчас певица Слава
В ГД напомнили, что принесет россиянам праздничный конец февраля
Британка лишилась рук и ног из-за своей собаки
В Венгрии поставили «на таймер» будущее Украины в случае конфликта
Хитрость морпеха помогла уничтожить группу ВСУ в зоне СВО
«Это было покушение». Почему Зеленский так боится Залужного
«Не будем заложниками»: Венгрия гордо ответила на ход Украины
В Госдуме определили, что будет с бумажными квитанциями за ЖКХ
ВСУ бежали из поселка под Константиновкой, спасаясь от «клещей»
Израиль, мнение об СВО, отсутствие ролей: где сейчас Кирилл Сафонов
В АТОР предположили, как скажется на турпотоке трагедия на Байкале
Тысячи туристов застряли на острове во Вьетнаме
Раскрыта причина, по которой Россия не пустит ЕС на переговоры по Украине
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.