Трамп подписал указ о введении новых пошлин для всех стран мира

Президент США Дональд Трамп анонсировал в социальной сети Truth Social введение ввозных пошлин в размере 10% для всех стран мира. Он добавил, что тарифы начнут действовать в самое ближайшее время. В Белом доме уточнили, что распоряжение вступит в силу 25 февраля и будет действовать на протяжении 150 дней.

Я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно, — написал Трамп.

Ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому Трамп превысил свои возможности, вводя импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. В судебном акте подчеркивается, что этот нормативный документ не предоставляет президенту таких прав, поскольку, согласно конституции, исключительная прерогатива устанавливать тарифы принадлежит конгрессу.

Позже Трамп раскритиковал это постановление. Глава Белого дома крайне негативно оценил вердикт высшей судебной инстанции, назвав это решение позорным. Однако он подчеркнул, что у него готов альтернативный план по защите экономических интересов страны.