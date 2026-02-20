Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам

Президент США Дональд Трамп раскритиковал постановление Верховного суда, признавшего нелегитимной большую часть введенных им торговых пошлин, сообщает CNN. Глава Белого дома крайне негативно оценил вердикт высшей судебной инстанции, назвав это решение позорным.

Позор, — высказался президент.

Ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому Трамп превысил свои возможности, вводя импортные пошлины на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях. В судебном акте подчеркивается, что этот нормативный документ не предоставляет президенту таких прав, поскольку, согласно конституции, исключительная прерогатива устанавливать тарифы принадлежит Конгрессу.

Кроме того, глава Белого дома подписал закон, отменяющий 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные ранее из-за закупок Нью-Дели российской нефти, документ вступает в силу с 7 февраля 2026 года. Американский лидер отметил, что Индия взяла на себя обязательство прекратить импорт нефти из России, договорилась о закупках энергоносителей у США и заключила с Вашингтоном 10-летнее оборонное соглашение.