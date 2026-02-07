Трамп отменил пошлины для Индии

Президент США Дональд Трамп подписал закон об отмене 25% пошлин на товары из Индии, которые были введены из-за закупки нефти у России. Документ вступает в силу с 7 февраля 2026 года. Американский лидер отметил, что Индия взяла обязательство прекратить импорт российской нефти, заявила о покупке энергоносителей у США и заключила с Вашингтоном 10-летнее оборонное соглашение.

По моему мнению, эта модификация необходима и уместна для решения национальной чрезвычайной ситуации, — написал Трамп.

Ранее Трамп подписал указ, разрешающий введение 25% пошлин на товары из стран, которые продолжают торговать с Ираном. Мера направлена на усиление давления на Тегеран и затрагивает любые государства, прямо или косвенно получающие иранские товары или услуги.

Кроме того, аналитики заявили, что возобновление диалога между военными ведомствами России и США свидетельствует о стремлении Трампа восстановить отношения с Москвой как с великой державой. По мнению экспертов, это стало прямым следствием мирных переговоров по Украине и создало почву для дальнейшего взаимодействия.