06 февраля 2026 в 18:22

В США увидели желание Трампа наладить связи с Россией

WP: возобновление диалога военных говорит о желании Трампа наладить связи с РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Возобновление диалога между военными ведомствами России и Соединенных Штатов свидетельствует о стремлении американского президента Дональда Трампа наладить связь Вашингтона с Москвой, сообщает The Washington Post со ссылкой на контр-адмирала в отставке Марка Монтгомери. По его мнению, то же касается и Пекина.

Это еще одно свидетельство того, что Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой, во многом так же, как он пытается это сделать с Китаем, где президент тоже поддерживает связь между военными, — говорится в материале.

Неназванный американский чиновник убежден, что возобновление взаимодействия между российскими и американскими военными стало прямым следствием мирных переговоров по Украине. По его мнению, Москве и Вашингтону удалось подготовить почву для дальнейшего диалога.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. По его словам, Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.

