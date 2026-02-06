В США увидели желание Трампа наладить связи с Россией WP: возобновление диалога военных говорит о желании Трампа наладить связи с РФ

Возобновление диалога между военными ведомствами России и Соединенных Штатов свидетельствует о стремлении американского президента Дональда Трампа наладить связь Вашингтона с Москвой, сообщает The Washington Post со ссылкой на контр-адмирала в отставке Марка Монтгомери. По его мнению, то же касается и Пекина.

Это еще одно свидетельство того, что Трамп стремится восстановить отношения с Россией как с великой державой, во многом так же, как он пытается это сделать с Китаем, где президент тоже поддерживает связь между военными, — говорится в материале.

Неназванный американский чиновник убежден, что возобновление взаимодействия между российскими и американскими военными стало прямым следствием мирных переговоров по Украине. По его мнению, Москве и Вашингтону удалось подготовить почву для дальнейшего диалога.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и США будут занимать ответственную позицию по ДСНВ. По его словам, Москва и Вашингтон осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.