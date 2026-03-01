Почему не работает Telegram сегодня, 1 марта: замедление, разблокировка

Сегодня, 1 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что известно о замедлении мессенджера? Могут ли его разблокировать или приложение ждет полная блокировка?

Где не работает Telegram 1 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 1 марта, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 38% сообщений о сбоях в работе Telegram 1 марта приходятся на Москву, 10% — на Санкт-Петербург, 7% — на Краснодарский край и Ростовскую область, 5% — на Алтайский и Красноярский края, Челябинскую и Самарскую области, 2% — на Башкирию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловскую, Кировскую, Томскую, Тверскую, Ульяновскую и Костромскую области.

Почему не работает Telegram 1 марта

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram в связи с тем, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма.

Замедление сервисов Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства, заверил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — уточнил он.

Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, администрация Telegram не хочет работать вместе с российским руководством. При этом он отметил, что Кремль не может принимать решения об ограничении работы мессенджеров. Этим занимаются соответствующие органы.

Могут ли разблокировать WhatsApp

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заверил, что Telegram сможет продолжить работу в РФ, если выполнит все требования российского законодательства. Соответствующее заявление было сделано в программе «Партком».

В ответ на вопрос депутата Андрея Исаева о том, есть ли у Telegram шанс остаться в России «или его все равно будут выжимать, потому что у нас есть свой [национальный мессенджер] МАХ», Боярский ответил: «Конечно, останется».

Когда могут полностью заблокировать Telegram

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники из нескольких ведомств сообщил, что Роскомнадзор с 1 апреля приступит к тотальной блокировке Telegram.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов не исключает, что Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора.

«Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией», — заявил парламентарий.

После признания Telegram экстремистским все виды оплаты в нем криминализируют, сообщил экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

