«Он ей во внуки годится»: Милонов жестко подколол Пугачеву и ее мужа Милонов заявил, что Пугачева могла бы перевоспитать годящегося ей во внуки мужа

Певица Алла Пугачева могла бы воспитать в своем муже Максиме Галкине (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) патриотические чувства к России, выразил мнение в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Тот факт, что певица этого не сделала, свидетельствует об отсутствии у нее самой любви к России, предположил парламентарий.

Конечно, ее муж занимает мерзкую позицию. Она могла бы его воспитать, в конце концов, он ей во внуки годится. Но не стала этого делать. Значит, у нее самой нет любви к России, — считает собеседник.

Милонов также предположил, что для большинства своих поклонников-россиян «Пугачева умерла». Вряд ли люди когда-либо ее простят, да ей это и не нужно, предположил парламентарий.

Я Пугачеву из России не выгонял — поэтому и принимать не буду, прощать не собираюсь. Ей и не нужно мое прощение, поверьте. То, что для большинства людей в России она умерла как явление, это точно, — резюмировал депутат ГД.

Ранее Милонов выразил мнение, что сериал «Содержанки» режиссера Константина Богомолова и подобные ему ленты не должны получать финансовую господдержку. Если продюсерам хочется снимать такие киноистории, то они должны брать на это кредиты и затем возвращать их с процентами, добавил собеседник.

Также он заявил, что лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погубила гордыня. Этим качеством, по словам парламентария, Гребенщиков обладал с юности, с годами оно превратилось в ощущение собственной безупречности.