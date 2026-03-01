Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 15:36

Дроны разгромили РСЗО «Вампир» в отместку за обстрелы Белгорода

Коц: уничтожена наносившая удары по приграничью РСЗО «Вампир»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
ВС России уничтожили РСЗО «Вампир», которая наносила удары по приграничью, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Успешную операцию провели бойцы группировки войск «Север». В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Уничтожена РСЗО «Вампир», которая терроризировала наше приграничье и била по объектам критической инфраструктуры. С позиции установка быстро уехала в тыловые районы. Но даже через 100 км в районе н.п. Береза была настигнута дронами группировки войск «Север». За Белгород!, — сказано в публикации.

Ранее российские бойцы из Южной группировки войск захватили уцелевшую американскую БМП Bradley в боях под Константиновкой в ДНР. Украинские военные сбежали и оставили боевую машину пехоты практически в идеальном состоянии.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что система «Купол Донбасса» защитила россиян от 171 террористической атаки Украины. По его словам, противник при помощи дронов пытается атаковать энергетическую структуру региона. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

ВСУ
атаки ВСУ
Александр Коц
происшествия
