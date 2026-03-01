Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 16:20

КСИР объявил о начале седьмой и восьмой волн ударов по США и Израилю

Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил начало седьмой и восьмой волны массированной атаки, передает агентство ISNA. При этом Тегеран не раскрывает конкретный перечень поражаемых объектов на территории противника.

Чуть ранее началась масштабная седьмая и восьмая волна операции «Правдивое обещание 4» против врага (США и Израиля. — NEWS.ru), — сообщили в КСИР.

Перед этим секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани пообещал Вашингтону и Тель-Авиву, что 1 марта их ждет беспрецедентное возмездие за гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Он добавил, что предыдущие ракетные залпы нанесли существенный урон вражеским объектам.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи погиб во время атаки США и Израиля на Тегеран. Вместе с ним скончались дочь, внук и еще двое членов семьи. В стране объявили 40-дневный траур.

Иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он назвал месть Вашингтону и «сионистскому режиму» священным долгом каждого мусульманина.

