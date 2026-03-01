«Потрясены»: Матвиенко выразила соболезнования в связи с гибелью Хаменеи Матвиенко заявила о рисках для мировой стабильности после гибели Хаменеи

Атака США и Израиля может нанести серьезный ущерб региональной и глобальной стабильности, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Совете Федерации Федерального собрания потрясены трагической новостью о насильственной гибели верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи, членов его семьи, а также других представителей иранского руководства. <...> Агрессия США и Израиля в отношении Ирана является актом, способным нанести серьезный ущерб региональной и глобальной стабильности, — сказала она.