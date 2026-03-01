Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 15:43

Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи

Политолог Макаркин: назначение Арафи допускает попытки Ирана договориться с США

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Назначение члена Совета стражей Конституции Ирана аятоллы Алиреза Арафи временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана не исключает попытки властей договориться с США, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Он отметил, что выдвижение Арафи подтверждает, что Иран не планирует полностью выходить их переговоров с американцами.

Арафи консерватор, он не реформатор, у него нет связей с реформаторским крылом. Он не занимал политических постов. Он не был ни президентом, ни главой какого-либо из высших советов в Иране. Но это видный и уважаемый религиозный деятель. Он автор большого количества богословских работ и имеет влияние в священном городе Кум. Это означает, что не будет ультраконсерватора, который закрывает дорогу к любым переговорам с Америкой. Не будет реформатора, который может пойти на большие уступки оппозиции. А будет нечто среднее. Будут попытки договориться с Америкой, я думаю, при таком сценарии, ― объяснил Макаркин.

Политолог предположил, что Арафи назначили исполняющим обязанности верховного лидера из-за невозможности собрать Совет экспертов (специальный госорган, избирающий Высшего руководителя страны). По его мнению, иранские власти решили не рисковать и не собираться в одном месте во время военной операции.

Аятолла Алирез Арафи ― религиозный деятель, который не занимал политических постов. Раз он исполняющий обязанности, то, вероятно, именно он и будет назначен. Видимо, все-таки предложили исполняющего обязанности, потому что сейчас не могут собрать Совет экспертов. Под огнем его собирать проблематично — вдруг ударят ракетами и уничтожат значительную часть иранского политического класса и часть иранского высшего духовенства, ― резюмировал Макаркин.

Ранее стало известно, что Арафи был назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера страны. Решение было принято после убийства Али Хаменеи.

Иран
США
Израиль
Ближний Восток
Софья Якимова
С. Якимова
