Политолог ответил, что стоит за назначением аятоллы Арафи

Назначение члена Совета стражей Конституции Ирана аятоллы Алиреза Арафи временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана не исключает попытки властей договориться с США, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Он отметил, что выдвижение Арафи подтверждает, что Иран не планирует полностью выходить их переговоров с американцами.

Арафи консерватор, он не реформатор, у него нет связей с реформаторским крылом. Он не занимал политических постов. Он не был ни президентом, ни главой какого-либо из высших советов в Иране. Но это видный и уважаемый религиозный деятель. Он автор большого количества богословских работ и имеет влияние в священном городе Кум. Это означает, что не будет ультраконсерватора, который закрывает дорогу к любым переговорам с Америкой. Не будет реформатора, который может пойти на большие уступки оппозиции. А будет нечто среднее. Будут попытки договориться с Америкой, я думаю, при таком сценарии, ― объяснил Макаркин.

Политолог предположил, что Арафи назначили исполняющим обязанности верховного лидера из-за невозможности собрать Совет экспертов (специальный госорган, избирающий Высшего руководителя страны). По его мнению, иранские власти решили не рисковать и не собираться в одном месте во время военной операции.

Аятолла Алирез Арафи ― религиозный деятель, который не занимал политических постов. Раз он исполняющий обязанности, то, вероятно, именно он и будет назначен. Видимо, все-таки предложили исполняющего обязанности, потому что сейчас не могут собрать Совет экспертов. Под огнем его собирать проблематично — вдруг ударят ракетами и уничтожат значительную часть иранского политического класса и часть иранского высшего духовенства, ― резюмировал Макаркин.

Ранее стало известно, что Арафи был назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера страны. Решение было принято после убийства Али Хаменеи.