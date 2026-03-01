Власти ОАЭ взяли на себя расходы застрявших в стране туристов Абу-Даби и Рас-эль-Хайма оплатят проживание застрявших в стране туристов

Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по дальнейшему размещению путешественников, которые не могут уехать из Эмиратов, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). Отелям поручили продлевать проживание гостей.

Российские туроператоры уже получили соответствующие гарантийные письма. По информации АТОР, сейчас отельеры готовы предоставлять кров и питание бесплатно на фиксированный срок, пока решается вопрос с гуманитарными коридорами.

В настоящее время предусмотрено бесплатное продление размещения до трех ночей для гостей, которые не могут вылететь из-за действующих ограничений, — добавили в ассоциации.

Также стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана. По мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.