«Страх пробирается»: дочь Маликова вышла на связь из атакованного Дубая Стефания Маликова призналась, что испытала страх во время атаки на Дубай

Находящаяся в Дубае дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ей было страшно во время атаки на эмират со стороны Ирана. Она рассказала о звуках сирен и призналась, что очень важно держаться друг за друга. Звездная наследница также поблагодарила всех, кто выразил поддержку в столь непростое время.

Когда слышишь сирены среди ночи, страх все равно пробирается. Особенно чувствуешь, как важно быть рядом и держаться друг за друга, — сообщила девушка.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна, находящаяся в Дубае с маленьким сыном, рассказала о тревожной ночи в эмирате во время ракетных атак Ирана. По словам блогера, около часа ночи город содрогнулся от звуков сирен систем оповещения. Заворотнюк пожаловалась, что в Дубае нет убежищ, поэтому некоторые люди были вынуждены спать на парковке.

До этого сообщалось, что элитная недвижимость мировых знаменитостей оказалась в зоне риска после того, как в районе Palm Jumeirah в Дубае вспыхнул пожар. В этой части города, в частности, располагается вилла в итальянском стиле, принадлежащая футболисту Дэвиду Бекхэму и его супруге Виктории. Кроме того, звезда мирового футбола Криштиану Роналду тоже инвестировал в элитный особняк на закрытом острове Jumeirah Bay Island.