Дочка Маликова решила поменять имидж

Дизайнер, блогер и дочь певца Дмитрия Маликова, Стефания Маликова, так же известная как Стеша, решила кардинально поменять имидж, сообщает издание Super.ru. С новой прической она впервые появилась на презентации модного бренда, а затем опубликовала фотографии обновленного образа в социальных сетях.

Поклонники с восторгом отреагировали на смену имиджа, оставив под публикациями множество комплиментов, таких как «Волшебная» и «Очень красиво». Эта положительная реакция контрастирует с недавними обсуждениями внешнего вида Маликовой. Ранее ее подписчики выражали беспокойство, считая, что она чрезмерно похудела и якобы страдает от расстройства пищевого поведения.

Ранее певец Дмитрий Маликов сообщил о планах своей старшей дочери вступить в брак в ближайшем будущем. По его словам, Стефания пообещала ему свою свадьбу уже в следующем году, но пока что «ищет свою любовь». Он признался, что с нетерпением ожидает момента, когда сможет присутствовать на торжественной церемонии. Еще больше певец мечтает о том времени, когда у него появятся внуки.