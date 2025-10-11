Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 12:13

Дочь Маликова сделала признание об отношениях с успешным хоккеистом

Дочь Маликова Стефания подтвердила расставание со спортсменом Капризовым

Кирилл Капризов Кирилл Капризов Фото: Алексей Колчин/РИА Новости

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стефания впервые публично заявила в интервью YouTube-каналу NIKKI SEEY об отсутствии романтических отношений с успешным хоккеистом Кириллом Капризовым. Девушка подчеркнула свою избирательность в личной жизни, отметив, что прежде никогда не комментировала эту тему.

Сейчас мое сердце свободно, да. Я могу об этом сказать. Кстати, это в первый раз, когда я об этом говорю. Я просто очень избирательна, — сказала Маликова.

Ранее супруга популярного телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева Валерия официально сообщила о расторжении брака с ресторатором. Причины принятия решения о разводе не раскрываются.

Кроме того, телеведущий Дмитрий Дибров расторг брак с супругой Полиной после 16 лет совместной жизни. Решение о разводе было официально утверждено 25 сентября. По имеющимся данным, оба супруга отсутствовали на судебном заседании.

Позже в социальных сетях распространились слухи о возможной беременности бывшей супруги телеведущего. На новых фотографиях, опубликованных в интернете, девушка демонстрирует округлившийся живот.

хоккеисты
Кирилл Капризов
отношения
Дмитрий Маликов
Стефания Маликова
