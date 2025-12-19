Новый год-2026
«Миннесота» одержала блистательную победу благодаря Тарасенко и Капризову

Голы Тарасенко и Капризова позволили «Миннесоте» вырваться вперед в НХЛ

Владимир Тарасенко Владимир Тарасенко Фото: Jesper Zerman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российские нападающие Владимир Тарасенко и Кирилл Капризов в составе «Миннесоты Уайлд» забросили две шайбы (37-я и 59-я минуты соответственно) и обеспечили победу над «Коламбусом» в рамках НХЛ, передает «Чемпионат». Также очки команде принесли Райан Хартман (34-я минута), Йоэль Эрикссон Эк (52-я) и Мэтт Болди (59-я).

Со стороны «Коламбуса» отличился Зак Веренски — он оформил дубль на 32-й и 16-й минутах. Отмечается, что «Миннесота» одержала шестую победу подряд. «Блю Джекетс» тем временем проиграла шестой раз в семи последних матчах НХЛ.

Ранее российский форвард Александр Овечкин и канадский нападающий Брэд Маршанд обменялись игровыми джерси после того, как Маршанд забросил свою юбилейную, 1000-ю шайбу. Игра завершилась победой команды над «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:3. Маршанд стал 102-м хоккеистом в истории лиги, достигшим отметки в 1000 очков, и 12-м действующим игроком, кому это удалось.

До этого «Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальный хоккейной лиги. Матч на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился со счетом 5:1. Голевой передачей в составе «Кэпиталз» отметился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин.

