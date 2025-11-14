Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком

Овечкин и Маршанд обменялись джерси после 1000-го очка канадца

Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский форвард Александр Овечкин и канадский нападающий Брэд Маршанд обменялись игровыми джерси после матча НХЛ: Маршанд забросил свою 1000-ю шайбу, сообщила пресс-служба «Флорида Пантерз» в соцсети Х. Игра завершилась победой команды над «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 6:3.

На опубликованном клубом фото хоккеисты улыбаются, держа в руках игровые джерси друг друга. Рядом с ними также стоит российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.

Маршанд стал 102-м хоккеистом в истории лиги, достигшим отметки в 1000 очков, и 12-м действующим игроком, кому это удалось. В игре он сделал две результативные передачи. В то же время Овечкин продолжает оставаться лидером НХЛ по очкам среди российских игроков.

Ранее российский хоккеист отметился эффектным силовым приемом против финского форварда «Питтсбург Пингвинз» Вилле Койвунена во втором периоде матча НХЛ. На момент приема «Вашингтон» проигрывал со счетом 0:3.

До этого пресс-секретарь «Динамо» Михаил Кравченко намекнул на возможное возвращение Овечкина в клуб. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с руководством. Кравченко охарактеризовал хоккеиста как невероятно энергичного человека. Он не стал раскрывать всех подробностей, но пообещал, что «будет интересно».

Александр Овечкин
рекорды
НХЛ
Брэд Маршанд
