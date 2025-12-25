На дорогах России разрешат разгоняться до 150 км/ч

На отдельных участках дорог в России возможно увеличение скоростного режима, сообщил заявил замначальника Госавтоинспекции Олег Понарьин. В эфире радио «Комсомольская правда» он пояснил, что ведомство изучает возможность увеличения разрешенной скорости со 130 км/ч до 150 км/ч.

Ни в коем случае сейчас не говорим о введении каких-то дополнительных ограничений. Наоборот, на отдельных участках стоит даже и повысить скорость, чтобы это было комфортно и удобно, — сказал он.

Тем временем Минпромторг предложил отсрочку по утилизационному сбору для автопроизводителей. Они смогут оплатить сбор за 2025–2026 годы до декабря 2026-го. Условием станет заключение специального инвестиционного контракта.

Ранее стало известно, что дорожные камеры в Москве могут получить новый функционал для фиксации автомобилей без полиса ОСАГО уже в 2026 году. По словам генерального директора ЦОДД Михаила Кизлыка, реализация этого плана зависит от готовности коллег из ГАИ России, а в случае их согласия ЦОДД организует процесс администрирования таких нарушений.