Никогда не видели снег и пылесос: как живут в Москве мигранты из Индии

По информации СМИ, в России работают более 70 тыс. трудовых мигрантов из Индии, их количество будет расти. Некоторые приезжие никогда не видели снега и не знают, как пользоваться микроволновкой и душем. Корреспонденты NEWS.ru отправились на поиски дворников-индийцев в Москве. Какие трудности они испытывают и как относятся к климату в РФ — в репортаже.

Что пишут СМИ о мигрантах из Индии в России

По информации СМИ, в основном индийцев привлекают к работе в Свердловской, Московской, Ленинградской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах. Рабочие прибывают в РФ в рамках межправительственного соглашения. По данным Минтруда, в прошлом году установленная квота на индийских мигрантов составляла 71 817 человек. Каждый из них обязан оформить рабочую визу и получить разрешение на работу.

Где в Москве работают мигранты из Индии

Перед Новым годом Telegram-каналы сообщили, что в Москву прибыли тысячи трудовых мигрантов из Индии. Жители столицы пишут в социальных сетях, что часто видят их во дворах и на улицах.

Одни рекрутинговые агентства предоставляют услуги по найму сотрудников из Индии под ключ, сообщил корреспондент. Другие оказывают помощь иностранным работникам с адаптацией. Отмечается, что привлеченные специалисты из Индии успешно работают в суровых климатических условиях, включая низкие температуры Крайнего Севера, и демонстрируют высокий уровень профессионализма.

«Мы можем предложить услуги индийцев разного возраста и профессий. В России специалисты из Индии могут работать практически на любой специальности — от дворника до программиста и дизайнера. Все зависит от ваших пожеланий», — сказал оператор одной из компаний в беседе с NEWS.ru.

По его словам, договор заключается с сотрудниками из Индии в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Большинство мигрантов работают сварщиками, электриками, бетонщиками, грузчиками, монтажниками, кровельщиками или дворниками. Среди них встречаются даже IT-специалисты.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Помните, что вам как работодателю нужно будет закрыть все бытовые вопросы сотрудников, в том числе предоставить им общежитие. Кто-то при этом даже готовит им индийскую еду», — объяснил оператор компании.

Как мы искали в Москве мигрантов из Индии

По словам москвичей, чьи отзывы опубликованы в социальных сетях, у трудовых мигрантов из Индии есть несколько отличительных особенностей. Во-первых, они одеты слишком модно по меркам обычных дворников. Во-вторых, плохо понимают, как чистить снег. В-третьих, они едят якобы преимущественно шаурму. В поисках дворников из Индии корреспонденты NEWS.ru обошли все дворы и закоулки рядом с метро «Пушкинская», «Арбатская» и «Смоленская». В районе «Чистых прудов» мы встретили иностранных рабочих с лопатами.

«Далеко не всякий может устроиться на работу в нашей стране, поэтому мы приехали трудиться в Россию. Стали дворниками. Климат у вас очень жесткий, особенно зимой. К снегу пришлось долго привыкать», — сказал NEWS.ru темнокожий мужчина Хайнар.

Он пояснил, что еще полгода назад жил на Кубе, где, как и в Индии, очень мало работы. Мужчина почти не знает русского и английского языков, поэтому общался с корреспондентами через переводчик в телефоне.

Хайнар Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«И какие у вас первые впечатления о России?» — спросили мы.

«Эта страна прекрасна! Мы любим фастфуд. Мне больше всего нравятся такие прекрасные девушки, как вы», — понизил голос Хайнар, пытаясь общаться на ломаном русском.

Что рассказали московские дворники-индийцы

У метро «Севастопольская» мы встретили настоящего индийца Дешана. Правда, он оказался не дворником.

«Я не говорю по-русски и плохо знаю английский, зато в России у меня есть свое небольшое кафе. Москвичам очень интересна индийская кухня», — рассказал он NEWS.ru.

Неизвестно, сколько точно зарабатывают мигранты из Индии. В Сети ходят слухи, что в ЖКХ они получают не менее ста тысяч рублей. 30-летний Раджеш, которого мы встретили у метро «Китай-город», признался, что, работая дворником, зарабатывает в два раза больше, чем в родной стране.

«Я приехал в Россию несколько месяцев назад. У меня не получалось найти высокооплачиваемую работу в родном штате Пенджаб. Я строитель по профессии, а здесь стал дворником и теперь могу помогать своей семье. В моей стране живет слишком много людей — среди них есть и богатые, и бедные, и получившие хорошее образование», — отметил он.

Молодой человек признался, что нашел работу через рекрутинговую фирму в столице Индии. Он также не знает русского языка и плохо понимает английский.

«Многие мои соотечественники впервые в жизни увидели снег. Первое время было непонятно, как его убирать. Уровень жизни здесь повыше. Один мой знакомый по общежитию первое время не знал, как переключать воду с крана на душ. В нашей стране многие поливают себя из тазика. Мой другой товарищ не понимал, как пользоваться пылесосом — обычно мы сами все подметаем и моем», — подчеркнул Раджеш.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, в некоторых глухих районах Индии нет личных туалетов. Для людей строят публичные, чтобы они не справляли нужду на улице. Мобильные телефоны есть не у всех жителей, особенно в отдаленных деревнях. Электричество в них бывает по полдня. Микроволновки в Индии встречаются редко — из-за теплого климата еда быстро портится и приходится готовить новую.

«По этой причине многие жители держат аккумуляторы в домах. Они автоматически начинают работать, когда свет выключается», — сказал молодой мигрант.

По его словам, в России проживают очень веселые, дружелюбные, добрые люди, красивые девушки, на улицах чисто. Однажды он увидел в центре Москвы, как пожилая женщина поскользнулась и упала. Раджеш сразу помог ей подняться.

«Мы умеем счастливо жить и радоваться простым вещам. Скажу честно, в России очень вкусная шаурма и сосиски в тесте! У нас такого не найти», — подчеркнул Раджеш. От отказался фотографироваться из-за стеснительности.

