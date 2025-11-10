Россия и Индия могут подписать соглашение о трудовых мигрантах Economic Times: Россия и Индия готовят соглашение о мобильности рабочей силы

Россия и Индия планируют заключить соглашение о мобильности рабочей силы, сообщает газета The Economic Times. По ее информации, подписание документа произойдет на предстоящем 23-м ежегодном саммите, который пройдет в декабре. Предполагается, что индийская диаспора станет опорой для партнерства с Россией в ближайшие годы.

Растущая индийская диаспора может стать опорой индийско-российского партнерства в ближайшие годы, — говорится в публикации.

Журналисты полагают, что соглашение поспособствует росту числа индийцев в России. Они обратили внимание, что в РФ наблюдается высокий спрос на специалистов в машиностроении и электронике. При этом мигранты из Индии нередко находят работу в строительстве и текстильной промышленности.

Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко заверила, что иностранные студенты обучаются в России по квоте и не конкурируют с местными жителями за места в вузах. Она напомнила, что обучающиеся из других стран должны сдать тестовые испытания.