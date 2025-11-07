Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 14:26

В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими

Депутат Пилипенко: иностранные студенты обучаются по квоте

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Иностранные студенты в России обучаются по квоте и не конкурируют с российскими за места в вузах, рассказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Она отметила, что обучающиеся из других стран должны сдать тестовые испытания.

Такого нет и быть не может, потому что бюджетные места предоставляются в рамках квоты. В остальных случаях они учатся либо на коммерческой основе, и таких большинство, — рассказала Пилипенко.

Она подчеркнула, что все мигранты сегодня обязаны сдавать тест по русскому языку, истории России и основам государственности. По ее словам, в некоторых вузах также реализуется программа на английском языке.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев рассказал, что российские вузы перейдут на новую модель высшего образования в 2027 году. Соответствующий анонс он сделал на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов.

вузы
депутаты
иностранцы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В апарт-отеле Петербурга мужчина выстрелил в девушку
В МИД России ответили на запрет ЕС выдавать мультивизы гражданам РФ
ВСУ чуть не добили раненых товарищей под Красноармейском
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.