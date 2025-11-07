В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими Депутат Пилипенко: иностранные студенты обучаются по квоте

Иностранные студенты в России обучаются по квоте и не конкурируют с российскими за места в вузах, рассказала НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Она отметила, что обучающиеся из других стран должны сдать тестовые испытания.

Такого нет и быть не может, потому что бюджетные места предоставляются в рамках квоты. В остальных случаях они учатся либо на коммерческой основе, и таких большинство, — рассказала Пилипенко.

Она подчеркнула, что все мигранты сегодня обязаны сдавать тест по русскому языку, истории России и основам государственности. По ее словам, в некоторых вузах также реализуется программа на английском языке.

