Минтранс России обвинил США в нарушении Конвенции ООН

Военно-морские силы США нарушили нормы международного права, осуществив высадку на танкер «Маринера» в открытом море, заявили в Министерстве транспорта России. По информации ведомства, инцидент произошел 7 января около 15:00 по московскому времени. Высадка была проведена в нейтральных водах за пределами территориальной юрисдикции каких-либо государств. После этого связь с судном была потеряна.

В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства, и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств, — сказано в сообщении.

Ведомство добавило, что танкер «Маринера» получил временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации 24 декабря 2025 года. Этот документ был выдан на основе российского законодательства и норм международного права.

До этого Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) официально подтвердило, что российский нефтяной танкер «Маринера» был задержан в Атлантическом океане. Военное ведомство уточнило, что судно M/V Bella 1 задержано по причине нарушения санкционных режимов.