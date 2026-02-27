Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 10:23

У экс-замглавы МВД Дагестана могут изъять активы на полмиллиарда рублей

ГП потребовала изъять у экс-замглавы МВД Дагестана активы на 533 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Генпрокуратура России подала иск к экс-замглавы МВД Дагестана Руфату Исмаилову об изъятии имущества на 533 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, активы бывшего полицейского многократно превышают его официальные доходы.

В иске, направленном в Дорогомиловский суд Москвы, фигурируют внушительные активы. Среди изъятого в махачкалинской квартире Исмаилова — коллекция серебряной посуды (сервизы, кувшины, подносы и 30 рюмок) на общую сумму 8,4 млн рублей, а также восемь люксовых часов (Cartier, OMEGA, TAG Heuer) стоимостью до миллиона рублей каждые.

Кроме того, выяснилось, что Исмаилов фактически владеет восемью земельными участками, пятью зданиями в Дербенте и Махачкале, квартирой в Москве и шестью иномарками. Вся эта собственность была оформлена на четырех подставных лиц, но в суде некоторые из них уже признали, что владельцем является именно Исмаилов. Рыночная стоимость этих активов на момент покупки составляла 539 млн рублей.

Проверка началась после задержания Исмаилова по делу о взятках. Выяснилось, что с 2010 по 2022 год он и его супруга задекларировали чуть менее 23 млн рублей совокупного дохода, включая зарплату, пенсию и пособия.

Руфат Исмаилов был задержан в ноябре 2023 года по подозрению в получении взятки. На должность замминистра он был назначен 4 декабря 2019 года.

Ранее Генпрокуратура подала в Ленинский районный суд Краснодара иск против бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаева, чтобы конфисковать активы на сумму 10 млрд рублей. Ответчиками по делу выступают девять физических лиц, включая самого Исаева, его нынешнюю и бывшую жену, а также детей. Кроме того, в список ответчиков входят восемь юридических лиц, среди которых Газтрансбанк и владелец отеля Marriott в Краснодаре.

