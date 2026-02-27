Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026

Врачи нашли неожиданный способ бросить пить

Врач Гандельман заявил о снижении тяги к алкоголю от инъекций для похудения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Препараты для снижения веса в форме инъекций могут помогать в борьбе с алкогольной зависимостью, сообщил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман. Специалист рассказал, что у пациентов, применяющих такие уколы, наблюдается резкое снижение тяги к спиртным напиткам или ее полное исчезновение.

По словам кардиолога, этот эффект был выявлен в ходе наблюдений за людьми, проходящими курс терапии для коррекции веса. Его коллега, телеведущая Елена Малышева, добавила, что в настоящее время научное сообщество активно изучает данный феномен. Она отметила, что исследователи рассматривают эти инъекции как перспективное средство для создания новых методов лечения алкогольной зависимости.

Ранее врач-психиатр Елена Кунаковская заявила, что водочный алкоголизм может развиться всего за один год, в отличие от пивного или винного. По ее словам, это связано с высокой концентрацией этанола и агрессивным воздействием крепкого алкоголя на организм и психику.

