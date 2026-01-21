Психотерапевт предупредил об опасности безалкогольных аналогов спиртного Психотерапевт Евстигнеев: безалкогольные аналоги спиртного могут вызвать запой

Безалкогольные аналоги спиртных напитков могут привести к запою, рассказал LIFE.ru врач-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. Он предупредил, что знакомые вкус и запах могут спровоцировать срыв.

Когда человек в ремиссии употребляет безалкогольный аналог, он запускает классическую павловскую реакцию: рецепторы распознают знакомый вкус и запах — и мезолимбическая система мозга мгновенно выбрасывает порцию дофамина в предвкушении опьянения, — рассказал Евстигнеев.

По словам психотерапевта, такие условия провоцируют тягу — состояние, которое сложно контролировать. Он подчеркнул, что старые нейронные пути зависимости в ремиссии должны угасать.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал, что помогать людям, страдающим алкоголизмом, должен психолог. Он отметил, что чаще всего это не личная, а системная проблема.