21 января 2026 в 17:29

Психотерапевт предупредил об опасности безалкогольных аналогов спиртного

Психотерапевт Евстигнеев: безалкогольные аналоги спиртного могут вызвать запой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Безалкогольные аналоги спиртных напитков могут привести к запою, рассказал LIFE.ru врач-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев. Он предупредил, что знакомые вкус и запах могут спровоцировать срыв.

Когда человек в ремиссии употребляет безалкогольный аналог, он запускает классическую павловскую реакцию: рецепторы распознают знакомый вкус и запах — и мезолимбическая система мозга мгновенно выбрасывает порцию дофамина в предвкушении опьянения, — рассказал Евстигнеев.

По словам психотерапевта, такие условия провоцируют тягу — состояние, которое сложно контролировать. Он подчеркнул, что старые нейронные пути зависимости в ремиссии должны угасать.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал, что помогать людям, страдающим алкоголизмом, должен психолог. Он отметил, что чаще всего это не личная, а системная проблема.

