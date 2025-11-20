Нарколог назвал способы поддержать близких, страдающих алкоголизмом

Психолог может помочь близким, страдающим алкоголизмом, рассказал LIFE.ru врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники Андрей Тюрин. Он отметил, что чаще всего это не личная, а системная проблема. По мнению специалиста, близкие должны убедить страдающего алкоголизмом посетить психолога.

Это — коллективный недуг, «рентгенограмма» которого показывает трещины в самой основе отношений. Лечить здесь нужно не пациента, а всю «семейную концепцию», анализировать взаимоотношения и предлагать помощь психолога. Уговорить? Да. Но не требовать «ультимативно». Любое давление — лишь кирпич в стене его отрицания, — рассказал Тюрин.

Нарколог отметил, что помощь психолога также необходима членам семьи человека, страдающего алкоголизмом. По его словам, роль близких и родственников в лечении — стать для пациента союзниками.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, что отношения человека с алкоголем определяются генами. По его словам, скорость опьянения и восстановления после праздника зависит от фермента алкогольдегидрогеназа.