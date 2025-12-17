Новый год-2026
Трамп высказался о своем «характере алкоголика»

Трамп заявил, что действительно предрасположен к алкоголизму

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что имеет предрасположенность к алкоголизму. В разговоре с The New York Post он добавил, что наверняка стал бы алкоголиком, если бы не придерживался трезвого образа жизни.

Если бы я пил, у меня был бы очень высокий шанс стать алкоголиком. Я много раз говорил это о себе. У меня очень склонный к зависимостям характер, — сказал он.

Ранее глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз заявила, что Трамп обладает качествами, присущими алкоголикам, поскольку американский лидер чересчур уверен в своих возможностях. Впоследствии она упрекнула Vanity Fair в некорректном использовании ее слов и искажении их смысла. Сам президент США неоднократно отмечал, что не употребляет алкоголь, добавила Уайлз.

До этого стало известно, что Трамп требует от британской вещательной корпорации BBC по меньшей мере $10 млрд (794 млрд рублей) за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Соответствующее заявление американский лидер подал в федеральный суд Южного округа штата Флорида.

