Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 07:30

Трамп хочет взыскать с BBC не менее $10 млрд

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп требует от британской вещательной корпорации BBC по меньшей мере $10 млрд за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Соответствующее заявление американский лидер подал в федеральный суд Южного округа штата Флорида.

Истец обвиняет Би-би-си по двум пунктам: в клевете и в нарушении закона Флориды о «вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках». По каждому пункту американский лидер хочет взыскания суммы в размере не менее чем $5 млрд, а также процентов, покрытия издержек, штрафов. При этом в документе указано, что телеканал, который отредактировал фрагменты речи Трампа, действовал намеренно и со злым умыслом, что нанесло президенту урон.

Ранее стало известно, что BBC столкнулась с серьезными обвинениями в манипуляции видеоматериалами на прошлой неделе. Выяснилось, что в программе Panorama была искажена речь Трампа, произнесенная им в январе 2021 года.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала BBC фейковым СМИ. По ее словам, телерадиокорпорация создала впечатление, что глава Белого дома поощрял беспорядки.

Комментируя скандал вокруг эфира BBC с речью Трампа, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что телеканал неоднократно публиковал ложную информацию. Так, напомнила она, компания участвовала в создании фейков о специальной военной операции.

Дональд Трамп
телевидение
суды
нейросети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 80 БПЛА заметили в небе над Россией минувшей ночью
Украинский расчет «Града» поплатился после удара по россиянам
Пьяный мужчина выгнал жену на мороз и устроил стрельбу
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусами и фурой в Воронежской области
Назван главный тренд пластической хирургии на 2026 год
Главный салат страны: готовим советский оливье с вареной колбасой
МИД оценил прогресс в нормализации работы консульств России и США
Силы ЕС на Украине, атака дронов на Кубань: новости СВО к утру 16 декабря
«Метлы вместо оружия»: в США заявили о плачевном состоянии армий стран НАТО
Мошенники снова стали использовать опасную схему с доставкой
Евросоюз раскрыл основные гарантии безопасности для Украины
В DOTA 2 вышло большое обновление персонажей и новый герой
ПВО сбила беспилотник, пытавшийся атаковать Москву
В России приступили к созданию «часов возраста»
Трамп хочет взыскать с BBC не менее $10 млрд
Тарталетки с икрой и творожным сыром за 5 минут: вкусно, быстро, просто
Средства РЭБ защитили Смоленщину от украинских БПЛА
Подросток из ДНР поджег сотовую вышку в качестве «подработки»
В посольстве рассказали, как Россия ответит на повышение тарифов Мексикой
Назван доминирующий штамм гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.