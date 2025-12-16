Трамп хочет взыскать с BBC не менее $10 млрд

Президент США Дональд Трамп требует от британской вещательной корпорации BBC по меньшей мере $10 млрд за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий. Соответствующее заявление американский лидер подал в федеральный суд Южного округа штата Флорида.

Истец обвиняет Би-би-си по двум пунктам: в клевете и в нарушении закона Флориды о «вводящих в заблуждение и недобросовестных торговых практиках». По каждому пункту американский лидер хочет взыскания суммы в размере не менее чем $5 млрд, а также процентов, покрытия издержек, штрафов. При этом в документе указано, что телеканал, который отредактировал фрагменты речи Трампа, действовал намеренно и со злым умыслом, что нанесло президенту урон.

Ранее стало известно, что BBC столкнулась с серьезными обвинениями в манипуляции видеоматериалами на прошлой неделе. Выяснилось, что в программе Panorama была искажена речь Трампа, произнесенная им в январе 2021 года.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала BBC фейковым СМИ. По ее словам, телерадиокорпорация создала впечатление, что глава Белого дома поощрял беспорядки.

Комментируя скандал вокруг эфира BBC с речью Трампа, представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что телеканал неоднократно публиковал ложную информацию. Так, напомнила она, компания участвовала в создании фейков о специальной военной операции.