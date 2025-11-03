Британская вещательная корпорация BBC столкнулась с серьезными обвинениями в манипуляции видеоматериалами. Согласно расследованию газеты Telegraph, в программе Panorama была искажена речь президента США Дональда Трампа, произнесенная им в январе 2021 года.

BBC сфальсифицировала речь Дональда Трампа, создав впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме, — говорится в публикации.

По данным издания, программа, вышедшая в октябре 2024 года, смонтировала выступление Трампа таким образом, чтобы создать ложное впечатление, будто он призывал сторонников к беспорядкам. В частности, монтажеры соединили фрагменты из разных частей речи, разделенные временным промежутком почти в час.

Это заставило зрителей поверить, что президент призвал сторонников «бороться изо всех сил», хотя в действительности он говорил о мирном протесте. Дополнительным элементом манипуляции стало использование кадров с шествующими к Капитолию сторонниками Трампа, которые были сняты до начала его выступления.

Данный инцидент произошел на фоне продолжающихся дискуссий о событиях 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия. Эти события привели к массовым арестам. В 2025 году Трамп использовал президентские полномочия для помилования около 1,5 тыс. человек, осужденных за штурм, выполняя свое предвыборное обещание.

Ранее американец Джейкоб Ченсли, штурмовавший Капитолий в костюме шамана в 2021 году, передал привет президенту России Владимиру Путину. Также он пожелал главе государства помнить о «сибирском духе». По словам Ченсли, «теплое сердце матушки-земли», «шаманский дух» и бдительность «батюшки-неба» позволили РФ «зайти так далеко».