Россиянка купила конфеты с личинками

Россиянка купила шоколадные конфеты с личинками в одном из кондитерских магазинов на Хорошевском шоссе на севере Москвы, сообщает «Москва 24». Женщина обнаружила необычный сюрприз только дома, когда решила попить чаю.

Тем временем появилась информация, что государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала продажу еще 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera. Решение было принято после получения результатов лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что во время корпоративного мероприятия в кулинарной студии в Москве один из участников получил разрыв желудка. Произошло это после употребления коктейля, приготовленного с использованием жидкого азота. По словам юриста Михаила Пирогова, шеф-повару может грозить уголовная ответственность. По его словам, итог дела будет зависеть от тяжести вреда здоровью и доказательств проведения инструктажа.

До этого в Мордовии состоялся суд над слесарем, который отравил почти 40 человек. Мужчине назначили два года принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно.