Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 13:04

Россиянка купила конфеты с личинками

В московском магазине продают конфеты с живыми личинками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россиянка купила шоколадные конфеты с личинками в одном из кондитерских магазинов на Хорошевском шоссе на севере Москвы, сообщает «Москва 24». Женщина обнаружила необычный сюрприз только дома, когда решила попить чаю.

Тем временем появилась информация, что государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала продажу еще 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera. Решение было принято после получения результатов лабораторных исследований.

Ранее сообщалось, что во время корпоративного мероприятия в кулинарной студии в Москве один из участников получил разрыв желудка. Произошло это после употребления коктейля, приготовленного с использованием жидкого азота. По словам юриста Михаила Пирогова, шеф-повару может грозить уголовная ответственность. По его словам, итог дела будет зависеть от тяжести вреда здоровью и доказательств проведения инструктажа.

До этого в Мордовии состоялся суд над слесарем, который отравил почти 40 человек. Мужчине назначили два года принудительных работ с удержанием 10% заработка ежемесячно.

конфеты
сладости
Москва
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в Париже вынес приговор авторам слухов о Брижит Макрон
Россиянин попал в жуткую аварию на Бали в канун Нового года
Долина отказалась съезжать с квартиры? Что опять не так, выселят ли ее
«Агентура знала все»: ветеран «Альфы» обвинил близких Мадуро в измене
На Западе раскрыли, во сколько обойдется нефтяная реконструкция Венесуэлы
По сирийскому сценарию: Хаменеи сбежит в Москву из-за беспорядков в Иране?
«Это мой брат, и его арестовали»: у кого из звезд родные — преступники?
Более 20 россиян пострадали в авариях в Таиланде с начала нового года
Уголовное дело завели после крушения грузового состава в Амурской области
Московский зоопарк запустил акцию по сбору нераспроданных елей
«Тема не выигрышная»: политолог о последствиях атаки на Венесуэлу
ЦРУ заподозрили в причастности к атаке на резиденцию Путина
В Росархиве рассказали об уникальном древнейшем документе
В Британии объяснили, почему сменщицу Мадуро назвали тигрицей
Проблемы домашних родов могут изменить регистрацию детей
Судно с углем для жителей Чукотки попало в ледовый плен
Пожар под Липецком, мощные атаки на Белгород: как ВСУ атакуют РФ 5 января
«Будут теракты?» Новый глава СБУ Евгений Хмара: кто он такой, досье
Юбилейный концерт Долиной отменили? Что известно, что будет с ее карьерой
Следователи нагрянули в частную клинику после смерти популярной блогерши
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.