Беру молоко, яйца и сахар — за 35 минут готовлю воздушный пудинг с карамелью: нежнее суфле и проще торта

Беру молоко, яйца и сахар — за 35 минут готовлю воздушный пудинг с карамелью: нежнее суфле и проще торта

Беру 350 миллилитров молока, 3 яйца и 100 граммов сахара — и готовлю нежный пудинг с домашней карамелью прямо в духовке.

Получается обалденная вкуснятина: шелковистый, нежный пудинг с золотистой корочкой и тягучей карамельной прослойкой, которая придает десерту неповторимый вкус и аромат. Он настолько хорош, что гости просят добавки, не успев попробовать первый кусочек.

Для приготовления вам понадобится: для карамели — 50 граммов сахара и 1 столовая ложка воды; для пудинга — 350 миллилитров молока, 3 яйца, 50 граммов сахара, 1 чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли. Сначала приготовьте карамель: в сотейнике смешайте сахар с водой и нагревайте на среднем огне, не перемешивая, пока сахар не растворится и не приобретет янтарный цвет. Горячую карамель сразу разлейте по дну формы для запекания. Для пудинга взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью до легкой пены.

Влейте молоко и тщательно перемешайте. Процедите смесь через сито в форму с карамелью. Поставьте форму в глубокий противень, налейте в противень горячую воду так, чтобы она доходила до середины формы. Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке 35–40 минут до готовности.

Готовый пудинг полностью остудите, затем уберите в холодильник на несколько часов. Перед подачей проведите ножом по краям формы и переверните на тарелку.

