08 апреля 2026 в 15:09

Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь

Ночные переедания опасны для мозга, предупредила врач-диетолог и нутрициолог Елена Соломатина. В разговоре с 360.ru специалист подчеркнула, что может возникнуть риск развития ранней деменции и нарушения когнитивных способностей.

Самый чувствительный к этому — мозг. Это означает риск развития ранней деменции и нарушения когнитивных способностей, — пояснила Соломатина.

Диетолог отметила, что организм во время сна должен отдыхать и восстанавливаться, а не тратить силы на переваривание пищи. По словам специалиста, если периодически перегружать организм, у него сбиваются привычные ритмы. Соломатина добавила, что переедание на ночь также чревато ранним старением, упадком сил и избыточным весом.

Ранее член ассоциации нутрициологов России Анна Белоусова предупредила, что переедание сладостей может вызывать у некоторых людей головные боли. Специалист подчеркнула, что также сладкое может вызывать дискомфорт в области живота, диарею и сухость во рту.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
